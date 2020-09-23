В Киеве за сутки подтвердили более 300 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в том числе, 37 детей.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что за сутки в столице от осложнений COVID-19 скончались еще 5 пациентов.

“Количество новых случаев COVID-19 в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки заболели еще 307 человек. Из них 37 – дети. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 20 335”, – рассказал Кличко.

Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у:

• 161 женщины в возрасте от 21 до 90 лет;

• 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

• 16 девочек от четырех месяцев до 17 лет, а также у 21 мальчика от одного до 17 лет.

Заболели, в том числе, 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6043 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50, Днепровском районе – 36 случаев.

Кличко также проинформировал, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице составляет 258 тестов на 100 тыс. жителей (по словам мэра, это наивысший показатель по стране).

Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовано более 125 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА – на выявление антител – около 22,5 тыс. тестов.