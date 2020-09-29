Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки зафиксировано еще 4 летальных случая.
“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них – 38 детей. 4 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян”, – написал Кличко.
По состоянию на сегодняшний день в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
• 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года;
• 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет;
• 19 девочек от 1 до 16 лет, а также 19 мальчиков от 2 лет до 16.
Заболели, в том числе, 11 медиков.
“Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – уточнил Кличко.
Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6553 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 71, в Шевченковском районе – 55 и в Дарницком районе – 52 случая.
- По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине подтверждено 3627 новых случаев коронавируса COVID-19.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. К “красной” зоне карантина отнесены: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.