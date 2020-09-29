В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 416 человек, среди которых 38 детей и медики.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки зафиксировано еще 4 летальных случая.

“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них – 38 детей. 4 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян”, – написал Кличко.

По состоянию на сегодняшний день в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

• 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года;

• 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет;

• 19 девочек от 1 до 16 лет, а также 19 мальчиков от 2 лет до 16.

Заболели, в том числе, 11 медиков.

“Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – уточнил Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 71, в Шевченковском районе – 55 и в Дарницком районе – 52 случая.