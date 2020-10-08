Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. 11 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.
Так, за минувши сутки заболели:
• 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
• 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
• 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 23 медика.
В больницы столицы попали 36 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9116 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 107, в Оболонском – 52 и 51 случай в Днепровском районе.
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