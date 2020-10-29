За минувшие сутки в Киеве было обнаружено 577 новых случаев коронавируса COVID-19. Еще 5 пациентов скончались.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 577 человек. 5 больных скончались. В общем коронавирус унес жизни 726 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у:

• 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

• 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

• 19 девочек от 1 до 17 лет, а также у 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы госпитализированы 63 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 104 и в Дарницком районе – 75 случаев.