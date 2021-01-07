В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 731 человека. От осложнений COVID-19 скончались 19 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 731 больного коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2041 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодняшний день уже 116 031”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

• 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;

• 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 68 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 181, в Деснянском – 117 и в Днепровском районе – 92 случая.