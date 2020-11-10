В Киеве за минувшие сутки было подтверждено 747 новых случаев коронавируса COVID-19. Еще 22 пациента скончались.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Коронавирус в Киеве за прошедшие сутки обнаружили у 747 человек. Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

• 292 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет;

• 22 девочек от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболел, в частности, 41 медик.

В больницы столицы попали 74 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17 004 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе – 145, в Днепровском – 103, а также в Подольском районе – 82 случая.