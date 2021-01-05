В Киеве за минувшие сутки, 5 января, коронавирус диагностировали еще у 846 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 846 больных коронавирусом. Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 114 369”, – написал Кличко.

Так, коронавирус за сутки выявили у:

• 483 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет.

Заболели, в частности, 33 медика.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 70 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 154, в Днепровском – 125 и в Соломенском районе – 104 случая.