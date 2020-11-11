Об этом проинформировал на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 46 632”, – написал Кличко.
За сутки коронавирус обнаружили у:
• 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
• 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
• 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
Заболел, в том числе, 31 медик.
В больницы столицы госпитализировали 92 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Голосеевском районе – 110, в Днепровском – 109 и в Деснянском районе – 106 случаев.
Кличко подчеркнул, что не уменьшается и количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Так, в стационарах медучреждений столицы лечатся 2038 больных коронавирусом (из них 31 ребенок).
В тяжелом состоянии находятся 697 пациентов. Кислородную поддержку получают 894 больных.
Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находится 31 человек. Еще 51 пациент – на неинвазивной искусственной вентиляции легких.
- За прошедшие сутки, 10 ноября, в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев COVID-19. Заболели в том числе 350 детей и 493 медработника.
- Из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.