За минувшие сутки в Киеве подтвердили 965 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Еще 20 пациентов скончались.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 46 632”, – написал Кличко.

За сутки коронавирус обнаружили у:

• 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболел, в том числе, 31 медик.

В больницы столицы госпитализировали 92 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Голосеевском районе – 110, в Днепровском – 109 и в Деснянском районе – 106 случаев.

Кличко подчеркнул, что не уменьшается и количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Так, в стационарах медучреждений столицы лечатся 2038 больных коронавирусом (из них 31 ребенок). В тяжелом состоянии находятся 697 пациентов. Кислородную поддержку получают 894 больных.

Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находится 31 человек. Еще 51 пациент – на неинвазивной искусственной вентиляции легких.