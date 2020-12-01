Об это сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 31 житель Киева.
“В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1799 человек. 31 случай – летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 72 277”, – рассказал Кличко.
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у:
• 902 женщин в возрасте от 19 до 86 лет;
• 791 мужчины в возрасте от 19 до 91 года;
• 63 девочек от 11 месяцев до 17 лет, а также у 43 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
Заболели, в том числе, и 63 медики.
В больницы столицы за сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов с начала эпидемии – 148 человек.
Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе – 317, в Подольском – 235 и в Святошинском районе – 216 случаев.
- За прошедшие сутки, 30 ноября, в Украине зафиксировали 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 586 детей и 646 медработников.