В Киеве за минувшие сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19: заболели 1799 человек.

Об это сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 31 житель Киева.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1799 человек. 31 случай – летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 72 277”, – рассказал Кличко.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у:

• 902 женщин в возрасте от 19 до 86 лет;

• 791 мужчины в возрасте от 19 до 91 года;

• 63 девочек от 11 месяцев до 17 лет, а также у 43 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 63 медики.

В больницы столицы за сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов с начала эпидемии – 148 человек.

Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе – 317, в Подольском – 235 и в Святошинском районе – 216 случаев.