В сутки, 29 августа, коронавирус обнаружили в 109 жителей Киева. Девять человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет

52 человека в возрасте от 20 до 84 лет

2 девочек 6 и 7 лет и 2-летний мальчик.

Заболели шесть медиков.

Госпитализированы 27 пациентов. Другие – на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 22, в Днепровском – 20 и в Святошинском районе – 17 случаев.