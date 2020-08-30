Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет
- 52 человека в возрасте от 20 до 84 лет
- 2 девочек 6 и 7 лет и 2-летний мальчик.
Заболели шесть медиков.
Госпитализированы 27 пациентов. Другие – на самоизоляции.
Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 22, в Днепровском – 20 и в Святошинском районе – 17 случаев.
- 27 серпня в Києві зареєстрували 251 новий випадок захворювання на коронавірус, дев’ять людей померли.
- 29 серпня в Києві зареєстрували 265 нових випадків захворювання на коронавірус, шість осіб померли.