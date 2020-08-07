В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 186 новых случаев коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии уже обнаружено 9178 случаев.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев – только за прошедшие сутки. 11 из них – у детей. На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Кличко.

По его словам, заболели: 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет, а также 7 девочек от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

Кличко отметил, что выздоровели за прошедшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47, в Деснянском районе – 30 и в Святошинском районе – 20 случаев.

“Я обращаюсь ко всем: не игнорируйте угрозу. Речь идет о вашем здоровье и вашей жизни! Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это – не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям, чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных. Помните об этом! И защитную маску носят не в кармане, а на лице! Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Берегите себя!”, – отметил Кличко.