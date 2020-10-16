За прошедшие сутки, 15 октября, в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусом. 22 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет,

163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,

15 девочек от 2 до 16 лет и 16 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди них и 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 88, в Дарницком – 64 и в Подольском районе – 62 случая.