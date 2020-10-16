Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

  • 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет,
  • 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,
  • 15 девочек от 2 до 16 лет и 16 мальчиков от 2 до 17 лет.
  • Среди них и 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 88, в Дарницком – 64 и в Подольском районе – 62 случая.

  • По состоянию на 9 утра 16 октября, в Украине зафиксировано 5992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд.