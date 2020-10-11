Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
“Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.
Отмечается, что такое количество умерших в сутки является новым рекордом для столицы.
Так, заболели 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.
В больницы госпитализированы 60 человек, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.
На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели за сутки 75 человек. Всего болезнь преодолели 9702 жители Киева.
- Ранее сообщалось, что жители Киева для ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 очередь занимают с ночи.