За прошедшие сутки, 10 октября, в Киеве обнаружили 502 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Отмечается, что такое количество умерших в сутки является новым рекордом для столицы.

Так, заболели 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.

В больницы госпитализированы 60 человек, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки 75 человек. Всего болезнь преодолели 9702 жители Киева.