За минувшие сутки, 3 января, коронавирус COVID-19 обнаружили еще в 504 человек, 14 умерли. В общем болезнь унесла жизни 1977 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

“В Киеве за минувшие сутки – 504 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523”, – написал Кличко.

Среди больных 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболел 31 медик.

В больницы столицы госпитализированы 44 пациента, остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40354 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 51 случай.