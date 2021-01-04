Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
“В Киеве за минувшие сутки – 504 больных коронавирусом. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523”, – написал Кличко.
Среди больных 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболел 31 медик.
В больницы столицы госпитализированы 44 пациента, остальные на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40354 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 51 случай.
- За сутки 2 января в Киеве коронавирус обнаружили у 370 человек. Умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 1963 киевлян.