В сутки, 1 ноября, в Киеве зафиксировали 507 случаев коронавируса COVID-19 и 9 смертей от болезни.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели:

267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

25 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Вирус, в частности, обнаружили и в 16 медиков.

В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Также сообщается, что 9 человек за эти сутки умерли. Выздоровели в столице 12 человек.

Всего в Киеве обнаружили уже 38 745 случаев коронавируса.