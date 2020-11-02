Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, заболели:
- 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 25 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Вирус, в частности, обнаружили и в 16 медиков.
В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Также сообщается, что 9 человек за эти сутки умерли. Выздоровели в столице 12 человек.
Всего в Киеве обнаружили уже 38 745 случаев коронавируса.
- В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6754 (из них детей – 271, медработников – 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.