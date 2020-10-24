За прошедшие сутки, 23 октября, в Киеве обнаружили 560 новых случаев коронавируса COVID-19. 18 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 33 695 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 674 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

21 девочка от 2 до 16 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет;

Среди них и 23 медика.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 197 человек. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 101, в Соломенском – 71 и в Оболонском районе – 64 случая.