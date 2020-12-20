За сутки в Киеве обнаружили 756 новых случаев заболевания коронавирус COVID-19.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Заболели:

415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

281 человек в возрасте от 18 до 88 лет;

26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

Также, коронавирус обнаружили и в 25 медиков.

Госпитализированы 62 пациента, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в столице уже 100 450 выявленных больных.

Выздоровели за минувшие сутки 226 человек. Всего болезнь преодолели 32 175 жителей Киева.