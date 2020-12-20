Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
Заболели:
- 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 281 человек в возрасте от 18 до 88 лет;
- 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.
Также, коронавирус обнаружили и в 25 медиков.
Госпитализированы 62 пациента, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Всего в столице уже 100 450 выявленных больных.
Выздоровели за минувшие сутки 226 человек. Всего болезнь преодолели 32 175 жителей Киева.
- За сутки 18 декабря в Киеве коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 1364 человек. Умерли еще 20 пациентов.