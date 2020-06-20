Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В частности, за минувшие сутки зафиксирован 1 летальный случай. Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева.
На сегодня в столице уже 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели за прошедшие сутки 36 женщин (в возрасте от 22 до 85 лет), 32 мужчины (в возрасте от 18 до 74 лет), 5 девочек (от 5 до 15 лет) и 3 мальчика (2, 7 и 17 лет).
Среди заболевших также двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 15, Соломенском – 11, Дарницком и Святошинском районах – по 8 случаев.
- По состоянию на сегодня, 20 июня, в Украине обнаружили 841 случай заражения коронавирусом.