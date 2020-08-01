В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 101 нового больного коронавирусом. Всего в столице уже 8342 подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Еще у 101 жителя Киева за прошедшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян. На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко

По его словам, заболели: 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 3 девочки – 12, 16 и 17 лет, а также 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 40 человек. Всего коронавирус с начала эпидемии преодолели 2981 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16. В Дарницком – 15. В Соломенском районе – 14 случаев.