В Киеве в последний день 2020 года выявили 885 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений скончались 16 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 885 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 1935 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 356”, – написал он.

Так, за сутки коронавирус диагностировали у:

• 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 334 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

• 24 девочек от 1 до 17 лет и 21 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 508 человек. Всего коронавирус преодолели 39 911 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 229, в Днепровском – 195, в Оболонском районе – 69 случаев.