Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
“Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. В настоящее время в столице 8554 подтвержденных случая заболевания Covid-19”, – говорится в сообщении.
Среди заболевших – 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.
- Ранее сообщалось, что 1 августа в Киеве зафиксировано 110 новых случаев заболевания коронавируса.
- В Украине за 2 августа зафиксировано 990 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за сутки выписаны 333 пациента.