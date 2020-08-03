В Киеве за последние сутки у 102 человек выявили COVID-19, всего в городе уже 8554 подтвержденных случая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

“Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. В настоящее время в столице 8554 подтвержденных случая заболевания Covid-19”, – говорится в сообщении.

Среди заболевших – 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.