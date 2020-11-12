За минувшие сутки в Киеве подтвердили 931 случай заражения коронавирусом. Также зафиксировано 11 смертей от осложнений COVID-19.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал он.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у:

• 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

• 34 девочек от 1 до 17 лет и 33 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 36 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе – 164, в Подольском – 145 и 133 случая – в Шевченковском районе.

Стоит отметить, что в последнее время в столице неоднократно фиксировалось более 900 случаев коронавируса за сутки (в частности, 10 ноября). А 5 ноября в Киеве зафиксировали 1002 новых случая COVID-19.