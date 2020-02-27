В Киеве в приложении городских сервисов Kyiv Smart City появилась новая функция, с помощью которой можно вернуть эвакуированное авто, а также уплатить штраф за эвакуацию и хранение авто на штрафплощадке.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля к профилю в приложении. Если транспорт эвакуировали, пользователь получит push-сообщение об этом и сможет сразу начать процесс возвращения. В разделе “Эвакуация” пользователь может самостоятельно проверить эвакуирован его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск. Пока функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировала инспекция по парковке.

“Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возвращения автомобилей станет в разы быстрее”, – сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне. Поэтому вход в приложение стал максимально удобным и безопасным.