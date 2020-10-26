Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил вTelegram.
На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет
- 131 человек в возрасте от 18 до 91 лет
- 4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.
- 13 медиков.
В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 83, в Деснянском – 44 и в Днепровском районе – 43 случая.
Сегодня в столичных больницах лечатся 1856 больных коронавирус. Из них 31 ребенок. 463 пациентов – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных.
- В Украине по состоянию на 26 октября зафиксировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели.