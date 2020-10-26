В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 308 человек. 15 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 699 киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил вTelegram.

На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет

131 человек в возрасте от 18 до 91 лет

4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.

13 медиков.

В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 83, в Деснянском – 44 и в Днепровском районе – 43 случая.

Сегодня в столичных больницах лечатся 1856 больных коронавирус. Из них 31 ребенок. 463 пациентов – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных.