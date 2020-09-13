Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли от болезни 269 киевлян.
Заболели:
- 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
- 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.
Заболели, в частности, 20 медиков.
В больницы были госпитализированы 52 пациента. Другие находятся на самоизоляции.
Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5281 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе 70. В Дарницком – 54. Но в Днепровском районе – 36 случаев.
- За прошедшие сутки, 12 сентября, в Украине обнаружили 2476 новых случаев COVID-19.