Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
- 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.
- Среди них и 8 медиков.
В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 37. В Шевченковском – 35. И в Днепровском районе – 30 случаев.
- В Украине за минувшие сутки подтвердили 2411 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.