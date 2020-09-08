В Киеве за минувшие сутки, 7 сентября, зафиксировали 235 новых случаев коронавируса. 4 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17.

Среди них и 8 медиков.

В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 37. В Шевченковском – 35. И в Днепровском районе – 30 случаев.