Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет;
- 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
- Среди них и 21 медик.
Кличко подчеркнул, что не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9627 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89 и в Днепровском районе – 67 случаев.
- В Украине за минувшие сутки, 9 октября, зафиксировали 5728 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.