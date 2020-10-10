В Киеве за минувшие сутки, 9 октября, подтвердили 532 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Еще шесть больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет;

25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди них и 21 медик.

Кличко подчеркнул, что не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9627 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89 и в Днепровском районе – 67 случаев.