За минувшие сутки, 16 августа, в Киеве у 104 человек обнаружили коронавирус, один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Tеlеgram.

“На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19, всего коронавирус унес жизни 154 киевлян”, – написал Кличко.

Заболели:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет

53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет

4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

Сообщается, что в больницы госпитализировали 21 пациента, остальные остаются на самоизоляции, под контролем врачей.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Дарницком и Соломенском – по 16, а Шевченковском районе – 10 случаев”, – говорится в сообщении.