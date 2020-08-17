Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Tеlеgram.
“На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19, всего коронавирус унес жизни 154 киевлян”, – написал Кличко.
Заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет
- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
Сообщается, что в больницы госпитализировали 21 пациента, остальные остаются на самоизоляции, под контролем врачей.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Дарницком и Соломенском – по 16, а Шевченковском районе – 10 случаев”, – говорится в сообщении.
- В Украине за минувшие сутки, 16 августа, зафиксировано 1464 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.