В Киеве за минувшие сутки, 21 ноября, обнаружили 1199 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки 14 человек скончались. Всего коронавирус унес жизни 1123 киевлян.

На сегодня в столице уже 59 006 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;

445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболели 70 медиков.

За минувшие сутки госпитализированы 85 пациентов.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки выписаны 38 человек. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 228, в Днепровском – 162 и в Оболонском районе – 146 случаев.