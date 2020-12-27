За прошедшие сутки, 26 декабря, в Киеве обнаружили 718 больных COVID-19. Умерли 15 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии в столице зафиксировано 1844 летальных случая. Всего подтвержденных случаев зафиксировано 107204.

Заболели:

398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели и 19 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Выздоровели за сутки 143 человека.

Всего коронавирус преодолели 37273 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 272, в Днепровском – 161 и в Деснянском районе – 57 случаев.