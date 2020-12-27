Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего за период эпидемии в столице зафиксировано 1844 летальных случая. Всего подтвержденных случаев зафиксировано 107204.
Заболели:
- 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.
Заболели и 19 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Выздоровели за сутки 143 человека.
Всего коронавирус преодолели 37273 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 272, в Днепровском – 161 и в Деснянском районе – 57 случаев.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6113 новых случаев коронавируса. Среди больных – 277 детей и 153 медработника.