В Киеве за минувшие сутки, 15 августа, зафиксировано 146 новых случаев COVID-19, двое больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.

На сегодня в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет

50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет

4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки семь человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26. В Деснянском – 24. Но в Голосеевском районе – 20 случаев.

“Отмечу, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирус. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19”, – сказал мэр.