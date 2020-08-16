Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.
На сегодня в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
- 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет
- 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки семь человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26. В Деснянском – 24. Но в Голосеевском районе – 20 случаев.
“Отмечу, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирус. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19”, – сказал мэр.
- В Киеве за 14 августа обнаружили 232 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер. Это новый антирекорд в столице.