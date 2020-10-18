Об этом в Telegram сообщил мэр Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 30 463 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян.
Заболели:
- 250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет
- 175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет
- 15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также заболел 21 медик.
В больницы столицы попали 50 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 115, в Днепровском – 58 и в Оболонском районе – 53 случая.
- В Украине за последние сутки, 17 октября, зафиксировали 5231 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.