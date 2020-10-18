За прошедшие сутки, 17 октября, коронавирус обнаружили у 453 киевлян. 13 больных умерли.

Об этом в Telegram сообщил мэр Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 30 463 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян.

Заболели:

250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет

175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет

15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также заболел 21 медик.

В больницы столицы попали 50 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 115, в Днепровском – 58 и в Оболонском районе – 53 случая.