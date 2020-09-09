В Киеве за минувшие сутки, 8 сентября, зафиксировали 310 новых случаев коронавируса. Четверо больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет;

8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет.

Среди них также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 53, Подольском – 42 и Деснянском – 40 случаев.

Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов – в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 – под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.