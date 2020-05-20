Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Мы начали ослабление ограничений. Но, еще раз подчеркну: открытие заведений, предприятий – это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей. Например, в столице уже открылись 37 рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них – рынок “Десна” – Госпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламентов”, – сказал он.
Кроме того, Кличко отметил, что полиция оштрафовала руководителей трех ночных клубов из-за того, что они, несмотря на запрет, работали в минувшие выходные.
“По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которые город не позволял открывать, а они в минувшие выходные работали. Хочу подчеркнуть: если, с введением послаблений, люди будут пренебрегать правилами, – нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю. Но, например, в Чехии через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали большой всплеск заболевания”, – добавил мэр столицы.
- Ранее сообщалось, что в Киеве 34 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, возобновят свою работу.