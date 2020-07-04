Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, заболели:
- 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет
- 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет
- 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.
Среди них 9 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Отмечается, что за минувшие сутки 2 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.
На сегодня в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском районе – 16 случаев.
- В Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.