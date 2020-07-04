Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, заболели:

56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет

52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет

6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Среди них 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Отмечается, что за минувшие сутки 2 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.

На сегодня в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском районе – 16 случаев.