Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
По его словам, подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
“К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице – сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в “красной зоне”. Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание”, – отметил Кулеба.
- Напомним, на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта.
- Власти Киева не исключают закрытие школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.