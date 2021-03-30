В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и для уменьшения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запретили проведение ярмарочных мероприятий.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

По его словам, подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

“К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице – сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в “красной зоне”. Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание”, – отметил Кулеба.