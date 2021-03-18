Власти Киева запретили доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА из-за сложной ситуации с коронавирусом COVID-19.

“В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра (18 марта, – ред.) в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к вспышке заболеваемости. И мы должны этого не допустить!” – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Решения комиссии КГГА являются обязательными для исполнения.

Стоит отметить, что 18 марта украинский “Шахтер” примет на НСК “Олимпийский” итальянскую “Рому” в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на матч могут приехать до 35 тысяч зрителей “со всех регионов”, что может вызвать вспышку коронавируса.

В пресс-службе ФК “Шахтер” уже сообщили, что сегодняшний матч пройдет без присутствия зрителей.

Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3-14 дней (в зависимости от банка).

Стоит отметить, что матчи сборной Украины по футболу против Казахстана (31 марта) и Финляндии (28 марта) из-за коронавируса перенесли из Львова в Киев. Учитывая решение КГГА, они также должны проходить без зрителей.