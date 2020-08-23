За прошедшие сутки, 22 августа, в Киеве зарегистрировано 307 случаев заболевания на коронавирус, 18 из них - у детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, такого количества выявленных больных за сутки в Киеве еще не было.

Сейчас в столице уже 11 814 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет

Шесть девочек – от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Заболели, в частности, восемь медиков.

За прошедшие сутки госпитализированы 56 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая. В Печерском районе – 32 выявленных больных.

Сегодня в стационарах находятся 558 больных COVID-19. В том числе 15 детей. 105 пациентов – в тяжелом состоянии. 9 – под аппаратами ИВЛ.

С подозрением на коронавирус в больницах – 75 киевлян.