В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 559 жителей. Также зафиксировано 23 летальных случая.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

“Вирус не отступает. И количество больных и летальных случаев у нас опять существенно увеличилось. За прошедшие сутки в Киеве – 559 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 627 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 31 869”, – рассказал Кличко.

Так, вирус за минувшие сутки диагностировали у:

• 294 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 221 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;

• 20 девочек от одного года до 17 лет, а также у 24 мальчиков от двух до 17 лет.

Заболели, в том числе, 27 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 199 человек. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 139, в Днепровском – 78 и в Печерском районе – 66 случаев.

Кличко уточнил, что по состоянию на сегодняшний день в медучреждениях столицы от коронавируса лечатся 1666 больных (среди них 33 ребенка).

394 пациента находятся в тяжелом состоянии, 618 получают кислородную поддержку, 28 – под аппаратами ИВЛ.

Еще 147 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 463 больных.