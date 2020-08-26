За прошедшие сутки, 25 августа, в Киеве зарегистрировали 95 новых случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет;

3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Деснянском – 13 случаев. И 12 случаев в Оболонском районе.