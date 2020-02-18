В понедельник, 17 февраля, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд февраля.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 февраля в столице был превышен на 0,2 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году”, – говорится в сообщении.

В частности, среднесуточная температура составляла + 4,8 °С.

Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта.