Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 февраля в столице был превышен на 0,2 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году”, – говорится в сообщении.
В частности, среднесуточная температура составляла + 4,8 °С.
Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта.
- Напомним, что за половину февраля в Киеве температура побила два рекорда.