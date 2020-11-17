17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3,4ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, безморозный период в столице в этом году длился с 16 апреля – в общем 215 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 18 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 188 дней.

Климатологи обсерватории отметили, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 – всего 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

“Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало будет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 °С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 26 ноября”, – добавили климатологи.