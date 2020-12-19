Сегодня на Софийской площади, когда новогоднюю елку подсветили, в одном из углов зажглась иллюминация, что вызвало возгорание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации на елке.

Огонь охватил одно из украшений – шарик, часть световой композиции, и черный дым начал подниматься над площадью.

В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло после заполнения пиротехнических огней.

Его ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя. Никто из присутствующих не пострадал, но люди начали расходиться.