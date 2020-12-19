Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации на елке.
Огонь охватил одно из украшений – шарик, часть световой композиции, и черный дым начал подниматься над площадью.
В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло после заполнения пиротехнических огней.
Его ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя. Никто из присутствующих не пострадал, но люди начали расходиться.
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