Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации на елке.

Огонь охватил одно из украшений – шарик, часть световой композиции, и черный дым начал подниматься над площадью.

В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло после заполнения пиротехнических огней.

Его ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя. Никто из присутствующих не пострадал, но люди начали расходиться.

  • Ранее #Буквы рассказывали, кто зарабатывает на организации новогодних праздников в Киеве.
  • В проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, объяснили, что символизирует шляпа, которая вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.