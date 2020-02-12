В Киеве «заминировали» Центральный вокзал: людей эвакуировали

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализницы”.

“Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы”, – говорится в сообщении.

Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

“Укрзализныця” просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам”, – резюмировали в пресс-службе.