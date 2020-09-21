В Киеве «заминировали» Центральный железнодорожный вокзал: людей эвакуировали

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
“Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о возможном заминировании вокзала”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
При этом, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
- Напомним, ранее 21 июля аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Сообщение оказалось правдивым: взрывчатку обезвредили.