В Киеве «заминировали» Центральный железнодорожный вокзал: людей эвакуировали

В Киеве из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

“Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о возможном заминировании вокзала”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

При этом, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.