Covid-19 Украина

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В Киеве «заминировали» Центральный железнодорожный вокзал: людей эвакуировали

В Киеве из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.

Понедельник, 21 сентября 2020, 16:14

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

“Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о возможном заминировании вокзала”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

При этом, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

  • Напомним, ранее 21 июля аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Сообщение оказалось правдивым: взрывчатку обезвредили. 
Теги: мінування, Укрзализныця, вокзал

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