Об этом сообщили в пресс-службах киевского метрополитена и столичной полиции.
“Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб”, – говорится в сообщении.
В частности, сейчас закрыты на вход и выход станции:
- “Театральная” + пересадочный узел на “Золотые ворота”;
- “Дворец спорта” + пересадочный узел на “Площадь Льва Толстого”;
- “Площадь Незалежности”;
- “Крещатик”;
- “Академгородок”;
- “Красный хутор”;
- “Героев Днепра”.
Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.
Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
ОБНОВЛЕНО
Станции “Крещатик” и “Майдан Незалежности”, а также пересадочный узел проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. На других станциях продолжают работать правоохранители.
- 15 декабря в Киеве оперативно закрыли на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”. К таким действиям прибегли из-за анонимного сообщения о минировании.