В Киеве "заминировали" 7 ключевых станций метро вместе с несколькими пересадочными узлами.

Об этом сообщили в пресс-службах киевского метрополитена и столичной полиции.

“Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб”, – говорится в сообщении.

В частности, сейчас закрыты на вход и выход станции:

“Театральная” + пересадочный узел на “Золотые ворота”;

“Дворец спорта” + пересадочный узел на “Площадь Льва Толстого”;

“Площадь Незалежности”;

“Крещатик”;

“Академгородок”;

“Красный хутор”;

“Героев Днепра”.

Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

ОБНОВЛЕНО

Станции “Крещатик” и “Майдан Незалежности”, а также пересадочный узел проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. На других станциях продолжают работать правоохранители.