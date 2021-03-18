Об этом сообщили в пресс-службах киевского метрополитена и столичной полиции.

“Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб”, – говорится в сообщении.

В частности, сейчас закрыты на вход и выход станции:

  • “Театральная” + пересадочный узел на “Золотые ворота”;
  • “Дворец спорта” + пересадочный узел на “Площадь Льва Толстого”;
  • “Площадь Незалежности”;
  • “Крещатик”;
  • “Академгородок”;
  • “Красный хутор”;
  • “Героев Днепра”.

Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

ОБНОВЛЕНО

Станции “Крещатик” и “Майдан Незалежности”, а также пересадочный узел проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. На других станциях продолжают работать правоохранители.

  • 15 декабря в Киеве оперативно закрыли на вход и выход станции метро “Майдан Незалежности” и “Крещатик”. К таким действиям прибегли из-за анонимного сообщения о минировании.