Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
“Внимание! Станция “Вокзальная” закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки”, – говорится в сообщении.
ОБНОВЛЕНО в 13:35
Станцию “Вокзальная” открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.
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