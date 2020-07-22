Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

“Внимание! Станция “Вокзальная” закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки”, – говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО в 13:35

Станцию “Вокзальная” открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.