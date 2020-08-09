В Киеве в ночь с 8 на 9 августа на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционные платформы - За життя" обнаружили взрывное устройство. Взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили взрывное устройство на месте.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В ОПЗЖ заявляют о попытке совершения террористического акта.

Также в партии говорят, что нападения на офисы “Оппозиционного платформы – За життя” носят системный характер: 3 июля 2020 года в Полтаве неизвестный в балаклаве бросил гранату в окно офиса городской организации партии.

В пресс-службе полиции рассказали, что взрывчатку нашли у офисного помещения на улице Большой Васильковской.

Во время уничтожения опасной находки никто не пострадал.

Сейчас Печерское управление полиции решает вопрос о правовой квалификации. На месте инцидента продолжают работать правоохранители: устанавливаются обстоятельства и причастные к преступлению лица.