Об этом сообщает пресс-служба партии.
В ОПЗЖ заявляют о попытке совершения террористического акта.
Также в партии говорят, что нападения на офисы “Оппозиционного платформы – За життя” носят системный характер: 3 июля 2020 года в Полтаве неизвестный в балаклаве бросил гранату в окно офиса городской организации партии.
В пресс-службе полиции рассказали, что взрывчатку нашли у офисного помещения на улице Большой Васильковской.
Во время уничтожения опасной находки никто не пострадал.
Сейчас Печерское управление полиции решает вопрос о правовой квалификации. На месте инцидента продолжают работать правоохранители: устанавливаются обстоятельства и причастные к преступлению лица.
- 22 июля в Киеве “заминировали” станцию метро “Вокзальная”.