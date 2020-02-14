Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“Сегодня в столице заработала комплексная услуга “еМалятко” – сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту. Киев – пятый город, где с нового года новоиспеченные родители могут по одному заявлению непосредственно в родильном доме получить комплекс услуг, сопутствующих рождение младенца. На очереди – еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение этого месяца”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что получение услуг по одному заявлению в пределах “еМалятко” лишает граждан посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, траты 30 часов на посещение и оформление.

“еМалятко” предусматривает сложное взаимодействие между несколькими государственными реестрами, принадлежащих различным ведомствам. В проекте задействованы девять ведомств – Минцифра, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздраву, Минфин, ДМС, ДПС. Кроме того, реализация такого масштабного проекта невозможна без поддержки местных властей.

По словам Федорова, сейчас “еМалятко” находится в периоде бета-тестирования.

“Мы отрабатываем взаимодействие реестров, налаживаем технические моменты, обучаем персонал. Также мы собираем отзывы первых пользователей услуги и учитываем их в нашей работе. Уже летом мы закончим бета-тестирование, и тогда “еМалятко” будет содержать 10 услуг. “еМалятко”, как и все другие приоритетные государственные услуги, будет доступно на портале государственных услуг “Дия”, – добавил министр.