Международная компания Bolt запустила прокат электросамокатов в Киеве. Власти столицы уже назвали этот сервис несанкционированным и потребовали прекратить его деятельность. В компании, в свою очередь, настаивают, что не должны были согласовывать с властями запуск сервиса.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, 7 августа Bolt запустила в Киеве сервис проката электросамокатов. Как отмечалось в сообщении пресс-службы компании, которое есть в распоряжении #Букв, в центре столицы открылись первые локации: на Почтовой площади, Майдане Незалежности, Бессарабской площади, возле Золотых ворот и в Мариинском парке.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение Bolt для вызова авто до последней версии. Если оно еще не установлено, его можно скачать в Google Play и App Store.

После обновления приложения нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплатить прокат электросамоката можно безналичным способом.

В стоимость проката входит цена за разблокировку и минуту использования. Так, стоимость разблокировки составит 29 грн, а минута поездки ― 4,90 грн. Также предусмотрена аренда на весь день за 600 грн.

После поездки самокат можно припарковать в местах, которые отмечены на карте в приложении (если пользователь оставит самокат за пределами этих мест, его оштрафуют).

Реакция киевский властей

В субботу, 8 августа, появилась реакция мэра Киева Виталия Кличко. Он настаивает, что компания Bolt запустила сервис несанкционированно, “без согласования с городом”.

“Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида “транспорта” не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг. Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов – по принципу велопроката. И конкурс будет проведен, но – после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении”, – написал Кличко в своем Telegram.

Он также призвал компанию Bolt “убрать несанкционированно установленные пункты проката и соблюдать действующее законодательство”.

“Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами”, – добавил Кличко.

Позиция компании Bolt

На заявление киевского мэра отреагировали в компании Bolt: там настаивают, что у столичной власти нет оснований требовать согласования с ними сервиса проката электросамокатов.

В компании напомнили, что продажа, аренда и управление электросамокатами, а также другими видами персонального легкого электротранспорта (гироскутеры, моноколеса т.д.) пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине (согласно статье 42 Конституции Украины и статьи 3 Гражданского кодекса Украины действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом).

“В основе идеологии сервиса проката электросамокатов лежит принцип микромобильности. В отличие от проката велосипедов он не предусматривает пользования стационарными централизованными парковками, а руководствуется современным принципом социальных сетей. С помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент… Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки. Учитывая вышеизложенное, городские власти сегодня не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений, поскольку они не предусмотрены законодательно”, – подчеркивается в заявлении, которое есть в распоряжении #Букв.

В пресс-службе уточнили, что деятельность компании Bolt “осуществляется на основании государственной регистрации в Украине, ввоза электросамокатов с уплатой всех пошлин, налогов и необходимых платежей, а также последующей уплатой предусмотренных законодательством налогов с соответствующей деятельности в Украине”.

СПРАВКА. Bolt — эстонская международная частная компания из Таллина. Компания выпустила специальное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты как такси, так и частных водителей.

Bolt предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов. В настоящее время прокат электросамокатов Bolt доступен в 10 странах и более чем 30 городах Европы.